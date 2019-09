Hausherren haben Gegner fest im Griff

viernheim.Das Ringerderby der Regionalliga Baden-Württemberg zwischen dem Stemm- und Ringclub und dem ASV Ladenburg hielt, was sich die über 600 Zuschauer in der Viernheimer Waldsporthalle versprochen hatten. Die Stimmung am Mattenrand und auf der Zuschauertribüne war hervorragend. Dabei mussten die Gastgeber wieder auf Horst Lehr verzichten, der bei den Weltmeisterschaften in Kasachstan antrat. Mit Nachwuchsringer Finn Strohmer stand aber ein Ersatzmann parat, der seine Sache richtig gut machte. Am Ende siegten die Hausherren deutlich mit 18:9 und nehmen in der Tabelle Platz zwei ein.

Von Beginn an gingen die Sportfans in der SRC-Arena begeistert mit. Davon animiert zeigte Finn Strohmer im Freistil bis 57 Kilogramm eine starke Leistung und holte gegen Asis Isaev nach einem ausgeglichenen Kampf einen 9:8-Sieg, der seinem Team einen Punkt bescherte. In der 130-Kilo-Klasse (griechisch-römischer Stil) konnte Constantin Hutuleac gegen den Ladenburger Sascha Helmling seine Vorteile ausspielen und beendete den Kampf nach 4:13 Minuten vorzeitig mit technischer Überlegenheit (15:0).

Mirko Hilkert begann seinen Kampf in der Klasse bis 61 Kilogramm (griechisch-römisch) gegen Andras Tamas sehr stark und diktierte das Geschehen nach Belieben. Nach einem gelungenen Armzug schickte er den Ladenburger nach 1:31 Minuten auf die Schultern.

Im Freistil bis 98 Kilogramm lieferte Ali Shah Azimzada gegen Dzhambulat Ustaev einen guten Kampf, musste bei der 3:5-Niederlage dennoch einen Punkt dem ASV Ladenburg überlassen.

Shyukri Shyukriev zeigte im Freistil bis 66 Kilo gegen Tamirlan Bicekuev eine solide Leistung und sammelte als 6:3-Punktsieger weitere zwei Zähler für das SRC-Konto, auf dem zur Halbzeit ein beruhigender 11:1-Vorsprung stand.

Julian Scheuer bekam es in der Klasse bis 86 Kilo (griechisch-römisch) mit Routinier Patrick Sauer zu tun. Der SRC-Sportler kämpfte gegen den Ladenburger aufopferungsvoll, aber Sauer stellte ihn immer wieder geschickt passiv, so dass der Viernheimer nach der dritten Verwarnung disqualifiziert wurde.

Pascal Hilkert überzeugt

In der Klasse bis 71 Kilogramm im griechisch-römischen Stil zeigte Pascal Hilkert gegen Alexander Riefling eine starke Leistung und verpasste mit 13:0 Punkten nur knapp einen Sieg durch technische Überlegenheit. Matthias Schmidt musste im Freistil (80 Kilo) gegen Shamil Ustaev nach einem spannenden Kampf unglücklich einen Punkt abgeben, da der Ladenburger beim Stand von 2:2 die letzte Wertung bekommen hatte und so im Vorteil war.

Beim Zwischenstand von 14:6 begann für die SRC-Fans das Rechnen. Sebastian Schmidt hatte nun die Chance, im Freistil (75 Kilogramm) den Mannschaftssieg perfekt zu machen. Dazu galt es, eine Vierer-Wertung zugunsten seines Gegners Hossein Alizadeh unbedingt zu verhindern. 40 Sekunden vor Kampfende stand es 14:0 für den Ladenburger, es fehlte ihm also nur noch ein Zähler. Der SRC-Ringer rettete sich aber über die Zeit. Selten wurde eine Niederlage in der SRC-Arena so ausgelassen gefeiert. Im letzten Kampf (75 Kilo, griechisch-römisch) konnte Florian Scheuer groß auftrumpfen. Gegen Paul Nimmerfroh zeigte er sein ganzes Können und beendete den Vergleich nach 2:38 Minuten noch in der ersten Hälfte mit technischer Überlegenheit (15:0).

Den Vorkampf hatte die zweite Mannschaft des SRC in der Verbandsliga gegen den ASV Bruchsal bestritten. Ersatzgeschwächt unterlag die Reserve der Viernheimer mit 14:24. Als Sieger für die Südhessen gingen Marcel Purschke, Felix Michael, Norman Balz und Dominik Medelnick von der Matte. Deniz Mal, Max Bugert, Sebastian Jöck, Sascha Niebler und Sebastian Bothe mussten dagegen die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen.

Die Talente des SRC hatten die KG Ladenburg/Rohrbach zu Gast. Das Nachwuchsteam verlor den Kampf ganz knapp mit 23:24. Für die Südhessen konnten Ryan Wiedandt, Halilja Azimov, Tyler Wiegandt, Hamza Azimov, Nils Gerber und Maurice Tandler punkten.

Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, tritt die erste Mannschaft des SRC in Hofstetten an. Die Großveranstaltung „Handball meets Ringen“ steht am Samstag, 28. September, in der Rudolf-Harbig-Halle auf dem Programm. Beginn des Kampfes gegen die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist um 20.30 Uhr.

