Viernheim.„Die Hochhäuser haben ja Gesichter, manche strecken die Zunge raus“ bemerken die Goetheschüler, als sie die Bilder von James Rizzi genau studieren. Ingeborg Mandel gibt den Schülern Tipps, wie man die typischen Häuser gut nachmalen kann. „Er hat sie nicht mit dem Lineal gemalt“, erklärt die Lehrerin, dass die Hauswände ruhig ein bisschen schief sein dürfen.

Auch bei Ingrid Kretschmann werden die Motive des Pop-Art-Künstlers nachgemalt – fast alle Schüler versuchen sich an dem Bild mit dem Mond und den lachenden Vögeln. In der Goetheschule befassen sich die Schüler in dieser Woche mit bekannten Malern. Die Projekttage stehen unter dem Thema „Große Künstler – kleiner Künstler“.

Jeden Tag können sich die Mädchen und Jungen neu in ein Projekt wählen und sich auf die Spuren der Künstler begeben. Sie formen Skulpturen wie Alberto Giacometti oder versuchen sich an so bunten Bildern, wie sie Friedensreich Hundertwasser kreierte.