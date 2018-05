Anzeige

Viernheim.. Im alltäglichen Stress gehen Freude und Energie oft ganz unbemerkt verloren. Viele Menschen haben das Gefühl, den täglichen Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden und reagieren mit körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Magenbeschwerden oder Schlafproblemen. Häufig handelt es sich um erste Anzeichen eines Burnout. Beim Workshop „Klangschalenmassage“ des Familienbildungswerks (FBW) am Samstag, 5. Mai, 10 bis 14 Uhr, zeigt Anita Schrön Strategien zur Förderung und Erhaltung einer gesunden Life-Work-Balance auf. Mit Hilfe von verschiedenen Klangmethoden können stressbedingte Spannungszustände abgebaut werden, betont das FBW. Der Ton der Klangschale mobilisiere Selbstheilungskräfte, stärke die Körperwahrnehmung und das Gedächtnis. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Rufnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su