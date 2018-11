Heilung durch Hypnose

Viernheim.Da haben die vielen Besucher in der voll besetzten Kulturscheune schon gestaunt. Nach über zwei Stunden Information der Referenten Jörn Mohr und Stephanie Kallis erkannten sie die verblüffende Chance, eine hartnäckige Verspannung, Schmerzen oder eine Krankheit unbekannter Herkunft lindern oder sogar heilen zu können. Der Vortrag vermittelte einen Blick in das von vielen meist als mysteriös empfundene Unterbewusstsein.

Die medizinische Forschung in diesem Bereich führte zu sensationellen Erkenntnissen. Heute weiß man, dass der Mensch im Alltag zu über 90 Prozent von seinem Unterbewusstsein gesteuert wird. Die Referenten verglichen das Unterbewusstsein mit einer Computer-Festplatte, auf der die eigenen Prägungen und Erfahrungen, vor allem aber die Emotionen wie Ängste und Verletzungen gespeichert wurden.

Im Vortrag des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung ging es darum, den Zugang zu dieser Ebene zu finden, um die Wirkungsweise des Unterbewusstseins zu erkennen und nutzen zu können. Die beiden Referenten berichteten über ihre vielseitige Ausbildung und über ihre in der Praxis gesammelten Erfahrungen aus vielen Sitzungen. Hierbei räumten sie mit den vielen Mythen auf, die um diesen Bereich entstanden sind und mögliche Heilungserfolge sowie Veränderungen in den Lebensbereichen Betroffener verhindert haben.

Die Ursache finden

Probleme bei Beziehungen, Finanzen, Gesundheit, die zu bedrohlichen Sorgen werden, können mit herkömmlichen Mitteln nicht gelöst werden, weil sie vom Unterbewusstsein geschaffen wurden. Diese Probleme entstanden durch den Einfluss des Unterbewusstseins. Das können Folgen der Erziehung durch die Eltern sein, quälende Träume in der Vergangenheit, schlimme Erlebnisse oder Ärger im Beruf. In Gesprächen mit Betroffenen wird versucht, in das Unterbewusstsein zu gelangen und den Weg zur Ursache des Problems zu finden.

Die Forschung hat dazu einen bestimmten Fragenkatalog entwickelt, der bei einer Hypnose oder bei Vergleichen mit einer „Aufstellung“ angewandt wird. Selbst bei dem Vortrag konnte diese Methode genutzt werden, denn manchmal befragten die Referenten das Publikum, noch öfter jedoch wurden Fragen an die Referenten gerichtet – und schon war man plötzlich auf einer Spur bei einem Vergleich.

Schließlich kam die Praxis auch nicht zu kurz. Eine Besucherin, die sich zur Präsentation einer Hypnose meldete, wurde von Stephanie Kallis nach ihrem Befinden befragt. Es waren ganz gezielte Fragen, bei denen man die Reaktion der Befragten durch Kopfschütteln oder Nicken erkannte. Es war der normale Verlauf einer Hypnose. H.T.

