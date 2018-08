Heimrecht zum Auftakt

Viernheim.Am Wochenende, also noch vor der Ersten Bundesliga, steigen die Herrenteams aus dem Fußballkreis Mannheim ins Punktspielgeschehen ein. In der Kreisklasse A2 ist Viernheim gleich mit zwei Mannschaften vertreten, die zum Auftakt beide Heimrecht genießen. Der TSV Amicitia II eröffnet mit dem Spiel am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Waldstadions gegen die Spvgg Ilvesheim quasi die Saison. Tags darauf (15 Uhr) empfängt die SG Viernheim Neuling DJK Feudenheim.

Die Blau-Grünen spielten in der vergangenen Saison mit einem blutjungen Team in der A-Klasse eine überraschend gute Rolle. Damit ist die aktuelle Mannschaft allerdings nicht mehr zu vergleichen, denn die meisten Akteure rückten in den Kader der ersten Garnitur auf, die in der Kreisliga Mannheim antritt.

Trainer Karsten Welle muss also eine fast komplett neue Mannschaft formen, die den Klassenerhalt anstrebt. Die Vorbereitung war eher durchwachsen, ebenso die Ergebnisse in den Testspielen. Im Kreispokal kam vor zwei Wochen beim Polizei SV Mannheim durch eine 1:2-Niederlage das Aus.

Mit der Spvgg Ilvesheim ist am ersten Spieltag gleich ein Gegner zu Gast, der vor jeder Saison immer zu den Spitzenteams gezählt werden kann. In der vergangenen Spielzeit haben die Neckarinsulaner allerdings enttäuscht und nur einen Platz im Mittelfeld belegt. Jetzt wollen Trainer Zdravko Barisic und Torjäger Alexander Hilbert einen neuen Anlauf unternehmen. Die Testspiele machen da aber eher wenig Hoffnung.

Aufsteiger kommt zur SG

Am Sonntag hat die SG Viernheim eine vermeintlich leichte Hausaufgabe zu bewältigen. Um 15 Uhr kommt Aufsteiger DJK Feudenheim in den Familiensportpark West und soll möglichst die Punkte bei den Südhessen lassen. Die Orangenen haben ihr Team in der Sommerpause ordentlich umgekrempelt und suchen noch nach der Idealbesetzung. In den wenigen Testspielen gab es Licht und Schatten.

Das DJK-Team von Trainer Wolfgang Jantz konnte sich in der vergangenen Saison in der B-Klasse kurz vor Schluss ganz knapp die Meisterschaft sichern, verbunden mit dem Aufstieg in die Kreisklasse A. In der neuen Liga ist natürlich der Klassenerhalt das Ziel. Im Kreispokal ist man gleich in der ersten Runde mit 2:5 am Kreisligisten TSG Lützelsachsen gescheitert, die Vorbereitungsspiele waren nur selten von Erfolg gekrönt. JR

