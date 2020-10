Heimsieg angestrebt

Viernheim.Nach dem ärgerlichen 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende in Ilvesheim will Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim am Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr, wieder voll punkten. Gegen Aufsteiger TSV Neckarau hofft das Team auf einen Heimsieg, um den Spitzenteams auf den Fersen zu bleiben. Mittlerweile sind die Blau-Grünen die einzige Mannschaft der Liga ohne Niederlage, das soll auch noch

