Heimvorteil macht sich bezahlt

Viernheim.Der Schachclub Viernheim konnte sich bei seinem Heimspiel in der 1. Bundesliga gegen das Team aus Hofheim mit einem 5:3-Sieg durchsetzen. Ebenfalls erfolgreich war das zweite Team der Viernheimer mit 4,5:3,5 in der parallel spielenden Oberliga Baden nach einem schweren Wettkampf gegen die Gäste aus Buchen.

Der Wettkampf in der 1. Bundesliga begann mit der Bekanntgabe der Aufstellungen, wonach klar war, dass Viernheim nominell mit 5:3 gegen die Hofheimer favorisiert war. Den Beginn machte Großmeister (GM) Dr. Bassem Amin, der für seinen Gegner wohl etwas überraschend aus einer scharfen Angriffsstellung ganz trocken in ein Endspiel mit glatt gewonnener Stellung abwickelte. Ebenfalls noch vor der Zeitkontrolle remisierte GM Sebastien Mazé, der mit Schwarz in die Defensive geraten war, durch genaues Spiel aber ausgleichen konnte.

Souveräne Leistung

Eine sehr beeindruckende Partie spielte unterdessen GM David Anton-Guijarro, der am zweiten Brett mit den schwarzen Figuren schon in der Eröffnungsphase sehr kreativ eine Figur opferte und dafür einen starken Angriff erlangte, was sich vielen Zuschauern aber erst mit Fortgang der Partie erschloss. Der verdiente Lohn war ein voller Punkt und die Viernheimer 2,5:0,5-Führung. Am Spitzenbrett musste sich GM Yuriy Kryvoruchko gegen den jungen Hofheimer Großmeister Jan-Christian Schröder mit einem Remis begnügen.

In der Zwischenzeit konnte GM Konstantin Tarlev die Partie kurz nach der Zeitkontrolle zu seinen Gunsten entscheiden. Zwischenstand war damit 4:1 für die Viernheimer, die allerdings kurz danach den Partieverlust von Internationaler Meister (IM) Dr. Günther Beikert verkraften mussten. Wenig später stellte GM Igor Kovalenko am fünften Brett den Sieg sicher, nachdem er mit den weißen Figuren seinen Gegner langsam aber sehr sicher überspielt hatte. Beim Stand von 5:2 war es dann für den Ausgang des Wettkampfes nicht mehr kritisch, dass IM Maximilian Meinhardt den Punkt verlor.

Mit dem insgesamt sicheren 5:3-Sieg für den Schachclub Viernheim bleiben die Südhessen in der 1. Bundesliga weiterhin ohne Verlustpunkt, bevor es am 15. und 16. Dezember zu den schweren Wettkämpfen nach Hockenheim geht.

Im parallel stattfindenden Wettkampf der Oberliga Baden traf das zweite Team des Schachclub Viernheim auf die erfahrenen Gäste aus Buchen. Die Viernheimer konnten mit sicheren Remisen von GM Fabien Libiszewski an Brett eins und GM Zigurds Lanka sowie Siegen von WGM Josefine Heinemann und Stefan Schmidt zunächst mit 3:1 in Führung gehen.

Danach konnte Fide Meister (FM) Michael Müller seine zeitweise verlorene Stellung doch noch in ein Remis retten, womit das 3,5:1,5 erreicht war. Die drei verbliebenen Partien standen jedoch alle kritisch für die Viernheimer: GM Thal Abergel hatte Materialnachteil ohne erkennbare Kompensation, die kürzlich mit dem Titel der Jugendweltmeisterin U16 ausgezeichnete Annmarie Mütsch musste Kompensationen für den geopferten Bauern erst noch nachweisen, und auch Lukas Buschle hatte ein verlorenes Läufer-Endspiel. Während Buschle bald aufgeben musste, behielt Mütsch den Überblick und sicherte sich den halben Punkt. Damit lag beim Stand von 4:3 der Mannschaftssieg in den Händen von Großmeister Thal Abergel, der in einem komplizierten Damenendspiel tatsächlich das Remis sicherte.

Wichtig aus Sicht der Gastgeber war, dass mit diesem 4,5:3,5-Sieg gegen Buchen der Schachclub Viernheim 2 nicht nur ungeschlagen bleibt, sondern sogar zunächst die Tabellenführung in der Oberliga Baden übernommen hat. red

