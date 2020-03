Helfer gestalten Osterkerzen

Viernheim.Zehn Osterkerzen sollen am Montag, 9. März, ab 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche gestaltet werden. Dafür werden noch Helfer gesucht. Das Thema der Motive ist „Brot in Asche gebacken“. Aufgestellt werden sollen die Kerzen in den katholischen Kirchen, auf den Friedhöfen sowie in den Kapellen der Albertus-Magnus-Schule, des Forums der Senioren, des St. Josef-Krankenhauses und des Schwester-Paterna-Hospizes. Mitmachen können alle, die gerne basteln und kreativ sind. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein kleines Messer und ein Brettchen, ein Bleistift und ein Lineal. Nähere Infos gibt es im Pfarrbüro, unter Telefon 06204/789 20 oder per E-Mail an aeckart@katholische-kirche-viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020