Helfer liefern Bücher nach Hause

Viernheim.Die Drachenbücherei der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael ist zwar wegen der Corona-Krise bis mindestens Ende April geschlossen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben sich aber einen Weg überlegt, ihre Kunden doch mit Büchern zu versorgen. Über den Online-Katalog unter www.bibkat.de/drachenbuecherei können sie sich auf ihrem Leserkonto anmelden und bis Samstag, 21. März, die gewünschten Medien vormerken. Auch über den Anrufbeantworter und am Samstagnachmittag ab 14 Uhr werden unter Telefon 06204/70 86 653 Bücherwünsche entgegengenommen.

Die Mitarbeiter suchen die Medien dann heraus und verpacken sie in Tüten. Diese können dann am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr am Eingang der Nibelungenschule in der Birkenstraße abgeholt werden. Menschen, die zur Risikogruppe gehören und älteren Lesern werden die Bücher am Sonntag, 22 März, ab 10 Uhr zugestellt. Die Menge der ausleihbaren Medien ist bei der Aktion nicht begrenzt. Für ausgeliehene Medien fallen keine Mahngebühren an, während die Bücherei geschlossen ist.

Weitere Informationen gibt es unter www.bistummainz.de/buecherei/viernheim oder auf Instagram unter www.instagram.com/drachenbuecherei. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.03.2020