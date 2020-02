Helferinnen gesucht

Viernheim.Das Gleichstellungsbüro veranstaltet am internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, von 11 bis 14 Uhr einen Frauenbrunch im Treff im Bahnhof (TiB). Dazu sind alle Mädchen und Frauen eingeladen, heißt es in einer Mitteilung. Die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich und Birgit Herbold freuen sich über eine rege Beteiligung von Frauen, die zum Beispiel Kuchen, Häppchen oder sonstige Spezialitäten spenden. Auch die Bühne steht zum Beispiel für Singbeiträge, Tanzvorführungen, Vorträge und Geschichten zur Verfügung. Männer, die an diesem Tag die Kinderbetreuung übernehmen oder beim Auf- und Abbau helfen wollen, werden gesucht. Interessenten können sich bis 17. Februar unter Telefon 06204/98 83 61 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de melden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.02.2020