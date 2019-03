Helle Räume für die Polizei

viernheim.Fertig ist noch längst nicht alles. Leitungen hängen lose heraus, der Fußboden ist noch ohne Belag. Noch gehen Handwerker im Gebäude ein und aus, am 8. April aber soll die Polizei in das Erdgeschoss der alten Post in der Kettelerstraße ziehen und die Dienststelle am Rathaus verlassen. Das neue Domizil ist dank vieler Fenster hell – und es wird auch deutlich mehr Platz für die Beamten geben als bisher. Die künftig 700 Quadratmeter sind eine Steigerung um 308 Quadratmeter. Exakt für diesen Flächenzuwachs zahlt das Land durch das Hessische Immobilienmanagement auch Miete. Der übrige Raum wird von der Stadt Viernheim kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Von den neuen Räumlichkeiten sollen sowohl der Streifendienst als auch die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) profitieren. Unter anderem soll der mehrfache Wechsel der Funkstreifen zwischen Lampertheim und Viernheim entfallen. Das hatte die Polizei kürzlich bei einem Ortstermin mit der SPD-Fraktion erklärt.

Bauen nach modernen Standards

Die Wechsel der Funkstreifen sind bislang vor allem deshalb notwendig, weil es im Rathaus an Platz für Aufenthalts- und Arbeitsräume fehlt. Auch die moderne Arrestzelle in der neuen Polizeistation ist schon komplett gefliest. Damit wird der Transport von in Gewahrsam genommenen Personen zur Polizeistation nach Lampertheim entfallen.

Für Besucher soll es einen hellen Empfangsbereich geben, Fenster, Fußbodenheizung und die sanitären Anlagen entsprechen den modernen Standards. Ebenso wie die Fahrzeughalle für bis zu vier Wagen.

Trotz der deutlichen Aufwertung der Räume: Eine durchgehend besetzte Polizeistation in Viernheim ist dadurch nicht näher gerückt. Die Station in Viernheim war vor rund 15 Jahren aufgegeben worden. Massive Bedenken und Proteste aus Rathaus und Bevölkerung hatten das nicht geändert. Wie bisher wird in der Nacht der Streifendienst für die Sicherheit in der Stadt sorgen.

Der Startschuss für den Umbau der alten Post erfolgte im Oktober 2017. Während der Bauarbeiten musste das Konzept für die Gebäudedämmung noch einmal verändert werden, sagt Yvonne Meyer-Blankenburg, die das Projekt für die Stadt Viernheim leitet. Denn die tatsächliche Beschaffenheit der Wände – mal Beton, mal Mauerwerk – sei erst nach dem Beginn der Arbeiten im Gebäude zutage getreten. „Vorher konnte man ja nicht sehen, was drin ist.“

Eigentlich sollten Umbau und Umzug bis Juni 2018 für 1,93 Millionen Euro erledigt sein. Doch Zeit- und Kostenplan waren nicht zu halten. Die Stadt geht von einem Gesamtaufwand von 2,4 Millionen Euro aus. Ein Teil der Mittel wird über ein Investitionsprogramm des Landes Hessen finanziert, zudem beteiligt sich das Land wegen der besonderen technischen Umbauten für die Polizei mit einem Betrag von 257 000 Euro an den Kosten des Umbaus. Der Kauf des Gebäudes im Jahr 2015 schlug zudem für die Stadt mit rund einer Million Euro zu Buche. Vorbesitzer ist die Deutsche Telekom, die seit dem Grundstücksverkauf für ihre Räume im ersten Stock Miete an die Stadt zahlt.

Nach dem Auszug der Polizei aus dem Rathaus wird es dort absehbar keinen langen Leerstand geben, wie Bürgermeister Matthias Baaß betont. „Teile der Verwaltung werden die dann frei werdenden Räume nutzen.“ Es stehe noch nicht fest, welche Büros umziehen. Derzeit aber zahle die Stadtverwaltung auch Miete für Liegenschaften. Es gebe also durchaus Bedarf für den frei werdenden Platz, fügt Baaß hinzu.

