Herausfordernde Porträts

Viernheim.. Es sind vor allem die zahlreichen Köpfe, die dem Besucher beim Betreten des Kunsthauses in der Rathausstraße ins Auge fallen. Unter dem Titel „Metarealität“ zeigt der mazedonische Zeichner und Maler Jovan Balov dort faszinierende Portraits und Videoarbeiten. Die Werke gehen über das Oberflächliche hinaus und fordern den Betrachter in vielerlei Hinsicht.

Fritz Stier, Vorsitzender des Kunstvereins, bezeichnete es bei der Vernissage als Glücksfall, den renommierten Künstler für eine Ausstellung in Viernheim gewonnen zu haben. „Er hat seine Werke schon auf der ganzen Welt präsentiert und ist trotzdem bodenständig geblieben“, lobte Stier den seit 20 Jahren in Berlin lebenden Balov.

Er wird als konzeptionell und realistisch arbeitender Künstler beschrieben. Geboren in Mazedonien, wo er auch gelebt und gearbeitet hat, ging es nach Stationen in Skopje und Amsterdam nach Berlin. In den vergangenen zehn Jahren wandte sich Jovan Balov unter Beibehaltung seiner bisherigen künstlerischen Techniken wieder verstärkt der Malerei zu, vor allem der Porträtmalerei. Die Werke wirken aus einer größeren Entfernung wie Fotografien, bei näherem Hinschauen kommen aber die Pinselstriche zum Vorschein. Für Maria Lucia Weigel erwachsen die Arbeiten aus der bewussten Auseinandersetzung des Künstlers mit der eigenen Biografie. „Die politischen Umwälzungen nach dem Zerfall Jugoslawiens, die Behauptung von Deutungsmacht über die Geschichte seitens politischer Parteien mit totalitärem Anspruch, die Demonstration von Stärke mittels Machtsymbolen rücken in seinen Fokus“, so die Kunsthistorikerin.

Für seine Porträts wählt Jovan Balov ganz gezielt Fotos einer Person aus. Die Stirnpartie mit den Haaren, Augen, Nase und Ohren, Mund- und Kinnpartie und schließlich der Halsansatz werden dann aus unterschiedlichen Abbildungen zusammengesetzt oder gespiegelt. Das hat zur Folge, dass eine Gesichtshälfte zu lächeln scheint, die andere ernsthaft wirkt oder sich in eine andere Richtung orientiert. Balov entwickelt so eine Art Collage der Charaktere als Vorlage für seine Malerei. JR

