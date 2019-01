Herbert ärgert sich

Viernheim.Nicht nach Plan lief der Jahresstart für den TSV Amicitia Viernheim in der Handball-Badenliga. Es war natürlich allen klar, dass die Hürde beim Spitzenreiter HC Neuenbürg für den Neunten aus Südhessen hoch sein würde, aber die Vorbereitung auf dieses erste Spiel lief gut und entsprechend wollte TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert die Gastgeber mehr als nur ärgern. „Wir sind da hingefahren, um zu punkten“, gab er auch nach der 23:30 (10:14)-Niederlage zu Protokoll. „Und der Gegner war wirklich nicht überragend. Wir müssen uns an die eigene Nase greifen.“

Dass die Niederlage verdient war, daran ließ er keine Zweifel: „Wir haben viele Chancen ausgelassen, darunter drei Strafwürfe.“ Nach ausgeglichenem Start (5:5, 12.) lief Viernheim ständig einem Drei- bis Fünf-Tore-Rückstand hinterher. Die Entscheidung fiel, als der TSV Amicitia beim 20:23 (49.) wieder dran war, sich aber in der Folge technische Fehler leistete. Das nutzten die ausgebufften Gastgeber zum 27:20 (57.).

Der erfahrene Trainer monierte auch, dass seine Mannschaft nicht so recht ins Tempo aus der Abwehr heraus gekommen sei. „Es ist einfach schade, wenn am Ende eine Sieben-Tore-Niederlage auf der Anzeigetafel steht, man sich aber sicher ist, dass mehr drin gewesen wäre“, so das Fazit. me

