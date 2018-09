Herberts Jungs vergeigen Sieg

Viernheim.Die Handballer des TSV Amicitia sind mit einer unglücklichen Niederlage in die neue Badenliga-Saison gestartet. Im Heimspiel gegen den TSV Birkenau unterlagen die Viernheimer mit 24:25 - und hatten zur Halbzeit schon mit 17:10 geführt. „Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt und konnten das Niveau nach der Pause nicht mehr halten“ analysierte Frank Herbert nach seiner Pflichtspielpremiere als Trainer.

Jan Willner hatte nach einer Minute den ersten Treffer der neuen Runde erzielt und seine Farben in Führung gebracht. Birkenau konnte bis zum 3:3 jeweils egalisieren, danach setzte sich der TSV Amicitia in Überzahl auf 5:3 ab und erhöhte wenig später auf 8:5. Birkenau verkürzte noch mal zum 8:6, dann legte der TSV Amicitia richtig los. Oswald, König per Siebenmeter, Willner und Kernaja erhöhten die Führung auf 12:6. Kurz vor der Pause wurde der Abstand noch mal um ein Tor ausgebaut, so dass der TSV Amicitia mit einem 17:10-Vorsprung in die Pause ging. So mancher Zuschauer in der Halle konnte kaum glauben, was die Viernheimer da gezeigt hatten – schließlich stand eine blutjunge Mannschaft auf dem Feld, der älteste Feldspieler gerade 22 Jahre alt.

Fehlende Erfahrung rächt sich

Und die fehlende Erfahrung sollte sich tatsächlich im zweiten Durchgang rächen. Der TSV Birkenau erzielte nach Wiederanpfiff zwei schnelle Tore zum 17:12 und traf in Überzahl zum 18:15. Frank Herbert sah sich schon früh zu einer Auszeit gezwungen. „Wir wollten eine andere Strategie wählen“, erklärte der Trainer später, „haben aber die Eins-gegen-Eins-Situationen zu oft nicht genommen.“ Birkenau dagegen war nach der Pause besser auf das Viernheimer Spiel eingestellt und agierte vor allem defensiv entschlossener als in der ersten Hälfte.

Aus der stabileren Abwehr entwickelten sich mehr und mehr Torchancen für die Gäste, die bis auf zwei Tore herankamen (19:17). Viernheim verschaffte sich durch Tore von Oswald und Seel noch einmal Luft. Aber der 53. Spielminute häuften sich aber die Fehlwürfe im Angriff, während Sascha Höhne auf der anderen Seite von 23:20 auf 23:22 verkürzte. Seel verwarf den insgesamt dritten Siebenmeter der Viernheimer, im Gegenzug markierte Höhne den umjubelten Ausgleich. „Wenigstens einen Punkt“, hofften die TSV-Amicitia-Fans in den letzten vier Minuten. Birkenaus Führung konnte Oswald noch mal ausgleichen, dann holte Höhne per Siebenmeter den Vorteil zurück. Die Hausherren hatten den Ball, Kernaja übernahm die Verantwortung des letzten Wurfs – und scheiterte mit seinem Versuch.

„Wir haben zu viele Einzelaktionen gestartet, anstatt das Spiel zu suchen“, haderte Frank Herbert denn auch mit der Fehlerquote seiner jungen Truppe, die die ersten Punkte kostete. Birkenaus Coach Axel Buschsieper sah es so: „Vielleicht hatten wir aufgrund unserer Erfahrung am Ende knapp die Nase vorn.“

TSV Amicitia: Dennis Hoffmann, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri, Jan Willner 3, Ronny Unger, Tobias Seel 3/2, Dominik Seib, Julius Herbert 1, Robin Helbig 1, Dymal Kernaja 5, Philipp Oswald 4, Philipp Schmitt, Jannik Geisler 2, Marcel König 5/5.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018