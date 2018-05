Anzeige

Freundschaften geschlossen

Viele Freundschaften mit anderen Musikvereinen wurden dadurch aufgebaut und intensiv gepflegt. Auch während des bis Ende der 90er Jahre jährlichen großen Musikfestes in der Feierabendhalle. Unvergessene Ausflüge der Vereinsfamilie ins In- und Ausland bereichern das Vereinsleben von Beginn an bis heute.

Mit der immer noch stolzen Mitgliederzahl von etwas über hundert feiern die Herolde in diesem Jahr nun ihr 50-jähriges Bestehen. Termin ist am Sonntag, 17. Juni, im Garten des Heimatmuseums am Berliner Ring. Los geht es mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr, zu dem mit der Stadtkapelle Wiesloch eines der führenden Ensembles der Region verpflichtet wurde.

Public Viewing bei der WM

Im Anschluss werden Viernheimer Gesangsvereine mit Liedvorträgen das Fest bereichern, bevor am Nachmittag das Blasorchester Walldorf und der Musikverein Oftersheim aufspielen. Der Tag klingt aus mit Public Viewing des Länderspiels Deutschland gegen Mexiko, das auf einem Großbildschirm zu sehen ist.

„Es ergeht herzliche Einladung an die Bevölkerung, den Tag im schönen Ambiente des Heimatmuseum-Gartens bei kühlen Getränken und leckerem Essen zu verbringen“, heißt es in er in einer Pressemitteilung des Musivereins Herolde. red

