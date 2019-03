Herren drei mit wichtigen Punkten für den Aufstieg

Viernheim.Den Auftakt zum Spieltag der Tischtennismannschaften des TSV Amicitia machte das vierte Herrenteam. Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga mussten sie in Birkenau antreten. Bereits nach den drei Doppeln und dem ersten Einzel stand es 0:4 gegen die Viernheimer. Durch Siege von Richard Schober, Helmut Marquardt, Eckhard Heldt und Jürgen Faber konnte der Rückstand verkürzt werden. Beim Rückstand von 4:5 aus Viernheimer Sicht ging es in die zweite Einzelrunde. Schober und Trung Thai konnten durch Siege die Viernheimer Mannschaft in Führung bringen. Im Schlussdoppel konnten sich Schober/Heldt nicht durchsetzen. Mit der Niederlage wird es im Kampf um den Aufstieg knapp.

Die dritte Herrenmannschaft reiste ersatzgeschwächt nach Heddesheim, um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg zu sammeln. In den Doppeln gingen die Viernheimer mit 2:1 in Rückstand. Nach der ersten Einzelrunde führten die Heddesheimer mit 6:3. In der zweiten Einzelrunde drehten die Viernheimer noch einmal auf. So konnten Kevin Che Ntep, Dennis Dolshenko, Mario Graefen, Trung Thai und Helmut Marquardt punkten. Diese fünf Punkte brachten die Viernheimer in Front und im Schlussdoppel konnte noch der finale Punkt zum Viernheimer Sieg geholt werden.

Im Kampf um den Abstieg trat die fünfte Herrenmannschaft in Wallstadt an. Konnten die Viernheimer sich im Hinspiel noch einen Punkt sichern, waren sie nun deutlich unterlegen. Nach der 9:3-Niederlage steht Viernheim weiter auf dem Relegationsplatz und muss aufpassen, nicht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen.

Die sechste Herrenmannschaft spielte auswärts gegen die DJK St. Hildegard/Lindenhof. Nach lediglich einem verlorenen Doppel sowie einem Einzel stand ein 8:2-Sieg zu Buche. Die siebte Herrenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim trat beim Tabellenzweiten, der TTG Birkenau an und konnte diesen schlagen. Mit dem 6:4-Sieg rutschen die Viernheimer auf Platz vier vor.

Die erste Damenmannschaft trat gegen Dielheim/Mühlhausen an. Waren die Doppel noch ausgeglichen, folgte darauf eine Siegesserie der SG-Dielheim/Mühlhausen. Beim Stand von 6:1 drehte dann das Blatt und durch Siege von Meike Drescher, Gabi Baureis und Heike Reich verkürzten die Viernheimerinnen den Rückstand auf 6:4. Zwei weitere verlorene Spiele besiegelte dann die 8:4-Niederlage.

Gegen den Tabellenführer der Verbandsliga, den TTV Weinheim-West trat die erste Herrenmannschaft an. Nach den Doppeln stand es 2:1 für Viernheim, jedoch konnten nur zwei Einzel gewonnen werden. Die um den Relegationsplatz kämpfende vierte Herrenmannschaft trat in Lützelsachsen an und musste eine 9:3-Niederlage einstecken.

Die erste Jugendmannschaft der Spielgemeinschaft TSV Amicitia Viernheim/DJK Vogelstang trat beim TTC Heddesheim an. Nach einem Sieg im Doppel und sechs Einzelsiegen reichte es im letzten Saisonspiel der Jugend zu einem Punkt für die SG. red

