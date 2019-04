Herren zielen auf einstelligen Tabellenplatz

Viernheim.Für die Handballer des TSV Amicitia steht heute schon das letzte Heimspiel auf dem Terminplan. Nach Ostern endet die Saison 2018/2019. Zum Finale in der Rudolf-Harbig-Halle haben die Badenliga-Herren die HG Oftersheim/Schwetzingen zu Gast.

Das Viernheimer Team will sich mit einem Heimsieg vom eigenen Publikum verabschieden und damit ein bisschen Wiedergutmachung leisten für eine turbulente Saison. Nach mauem Rundenstart fing sich die Mannschaft wieder, um dann doch noch einmal in Abstiegsnot zu geraten. Inzwischen ist der Klassenerhalt aber längst gesichert. Jetzt ist das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Aktuell liegt der TSV Amicitia auf Platz neun und hat einen Punkt Vorsprung auf den heutigen Gegner. Da zählt ein Heimsieg fast doppelt. Allerdings war die Vorbereitung für den scheidenden Trainer Frank Herbert nicht ideal. Neben Tobias Seel und Robin Helbig fallen Julius Herbert und Philipp Oswald verletzt aus. Für alle vier Spieler ist möglicherweise die Saison beendet. Von den Herren 2 rückt Christian Peiter in den Kader.

Das letzte Heimspiel der Handballerinnen beginnt um 17.15 Uhr. Die Partie gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen hat dabei ähnliche Vorzeichen wie das Spiel der Herren. Zum letzten Mal wird Matthias Kolander auf der Trainerbank in der Harbighalle sitzen, der ab der nächsten Spielzeit ausgerechnet die Geschicke des heutigen Gegners leiten wird. Zudem ist es auch für einige Viernheimer Spielerinnen der letzte Auftritt im Handballtrikot vor heimischem Publikum. Statt in Wehmut zu verfallen, sollte der TSV Amicitia an das Hinspiel denken: In Oftersheim spielte das Team eine herausragende erste Halbzeit und hatte den Gegner schon beim 18:11-Pausenstand sicher im Griff. Letztlich siegte Viernheim mit 30:22 und holte sich damals die Tabellenspitze.

Brisantes Duell der Damen

Meister der Badenliga können die TSV-Amicitia-Damen zwar nicht mehr werden, und auch der zweite Tabellenplatz ist nur noch rechnerisch möglich. Auf diesem Relegationsplatz liegt derzeit die HG, die in Viernheim unbedingt punkten muss, um die Aufstiegsspiele zu erreichen. Brisant ist die Situation also vor allem für Trainer Kolander, der mit seiner aktuellen Mannschaft seinem künftigen Team die Aufstiegsträume durchkreuzen kann.

Eröffnet wird der Heimspieltag um 15.15 Uhr von den Herren 2. Die Viernheimer empfangen dabei den HC Mannheim-Vogelstang. Auch in diesem Spiel geben die Coaches Andre Kuhn und Michael Sturm ihre Abschiedsvorstellung. Beim letzten Heimspiel soll nochmals voll gepunktet werden, damit die zweite Mannschaft ihren aktuellen siebten Platz verbessern kann. su

