Hervorragende Stimmen

Viernheim.Die Sänger Jasmin Perret und Steffen Foshag gaben bei der jüngsten Session von Holger Bläß & Friends den Ton an. Dazu gab es eine Premiere, denn mit Laura Gräber stand eine Sängerin aus Heidelberg zum ersten Mal auf der kleinen Bühne des Coyote-Cafés.

Proben gibt es im Vorfeld der monatlichen Konzerte nicht, die Künstler verlassen sich folglich auf ihr Können und ihr Improvisationstalent. Die Instrumentalisten – Gitarrist Holger Bläß, Bassist Steffen Weick und Schlagzeuger Johannes Willinger, überzeugten einmal mehr bei ihren Soloeinlagen.

Mit Jasmin Perret und Steffen Foshag standen zwei alte Bekannte in der ersten Reihe, die sich durch ihre hervorragenden Stimmen auszeichnen. Foshag erinnert sich noch gut an seine Premiere im Coyote-Café: „Das war mein erster Auftritt überhaupt und hat mir auf dem weiteren Weg als Sänger geholfen.“ Ähnlich könnte es auch der jungen Laura Gräber ergehen, die gerade Bühnenerfahrung sammelt.

Die Auswahl der Lieder traf den Geschmack des Publikums, wobei die Stücke jeweils in einer besonderen Version gespielt wurden. Bei „Price Tag“ von Jessie J, „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge, „Your Body Is A Wonderland“ von John Mayer, „Sag einfach ja“ von Tim Bendzko sowie „Valerie“ von Amy Winehouse stimmten die Besucher immer wieder mit ein oder machten sich mit spontanem Applaus bemerkbar. Ebenso gut kam beim Publikum „Night Like This“ von Caro Emerald, „Ciao Adios“ von Anne-Marie und „City“ von Sara Bareilles an. JR

