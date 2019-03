Heute Kunst und Kaffee

Viernheim.Die Wochen gegen Rassismus gehen weiter – am heutigen Dienstag veranstaltet das Katholische Sozialzentrum einen Nachmittag ab 14 Uhr mit zwei Lesungen, einer Kunstaktion, Kaffee und Kuchen und mehr. Kunstaffin war auch das Projekt der Freien evangelischen Gemeinde, die ihre Vielfalt in einem Workshop zum Papierschöpfen zum Ausdruck brachte.

Am vergangenen Wochenende wurde Rassismus in mehreren Gottesdiensten thematisiert. Das Thema wird auch am kommenden Sonntag in der Predigt von Pfarrer Markus Eichler in der Auferstehungskirche aufgegriffen. Er betont in einer Rückmeldung zur Berichterstattung im „Südhessen Morgen“ vom 14. März, dass die Gremien der Gemeinde wegen der Kurzfristigkeit des Aufrufs in diesem Jahr nicht mit einer großen Aktion reagiert haben aber grundsätzlich sympathisieren.

Am 21. März stellt das Lernmobil der Presse die Ergebnisse seiner Beschäftigung in den Sprachkursen mit dieser Thematik vor. Am Samstag, 23. März, wird um 11 Uhr eine Führung in mehreren Sprachen im Kunsthaus angeboten – hieran sind Fröbelschüler beteiligt. bur

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019