„Hier habe ich endlich eine Zukunft“

Viernheim.„Ich hatte Glück“, sagt Darwish Osman. Glück, dass ihn ein Fremder in seine Garage zog, als das syrische Militär in Aleppo hinter ihm her war. Dass der Fahrer im Bus nach ar-Raqqa ihn nicht verriet, als IS-Kämpfer an einer Straßensperre nach kurdischen Passagieren fragten. Dass ihn ein Schiff des Roten Kreuzes im Mittelmeer vor dem Ertrinken rettete. „Dass ich in Viernheim endlich eine Zukunft

...