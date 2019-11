Viernheim.Erstmals öffnen sich beim verkaufsoffenen Sonntag in der Viernheimer Innenstadt auch die Türen des Weltladens. In den vergangenen Jahren war am Kerwesonntag kein Betrieb. „Diesen Beschluss hatten wir vor Jahren einmal getroffen“, erinnert sich die frühere Vorsitzende des Eine-Welt-Kreises, Sonja Ott. „Aber als Mitglied der City-Gemeinschaft wollen wir uns nicht verschließen“, betont die aktuelle Vorsitzende Hilde Maier, „und deshalb haben wir uns für die Teilnahme ausgesprochen“.

Und die Entscheidung hat sich für den Weltladen gerechnet: Das Geschäft ist bestens besucht. Viele Kunden wärmen sich an den Kaffeespezialitäten, die es als besonderes Angebot noch mit Schuss in Form von Eier- und Orangenlikör oder mit winterlichem Zimt-Honig-Schaum obendrauf gibt.

Gutscheine verteilt

Aber nicht nur der Weltladen, sondern auch die anderen Citygeschäfte locken mit Sonderangeboten, Aktionen oder musikalischem Programm in ihre Läden. Für die kleinen Kunden werden Freifahrtgutscheine verteilt, die natürlich sofort bei den Fahrgeschäften auf der Kerwe eingelöst werden. Bei ArTee ist so ein Ansturm, dass die Mitarbeiter nicht mal bis auf die Straße sehen können. „Hier ist Hochbetrieb“, sagt Edith Kempf kurz und bietet schon den nächsten Kunden eine Kostprobe des „Vernema Kerwetee“ an. su

© Südhessen Morgen, Montag, 11.11.2019