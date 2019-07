Viernheim.Die Zeiten von alten Wohnblöcken und kleinen heruntergekommenen Bungalows sind längst vorbei. Auch der Name „Texasviertel“ fällt nur noch bei Erzählungen von früher. Der nördliche Bereich Viernheims hat sich in den vergangenen Jahren zu einem modernen und beliebten Wohngebiet gemausert, in dem es Wohnungen mit hohem Standard gibt. Am Mittwoch konnte die Baugenossenschaft (BG) im Gebiet Kirschgarten an gleich zwei neuen Mehrfamilienhäusern Richtfest feiern.

Am Stockfeld entsteht derzeit weiterer Wohnraum. „Vorgesehen waren eigentlich zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohnungen im barrierearmen Passivhausstandard. Mit Unterstützung der Stadt wurden die ursprünglichen Pläne aber noch einmal überarbeitet und so kamen sechs weitere Einheiten dazu“, erklärte BG-Geschäftsführer Rolf Sax bei der Begrüßung. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2020 vorgesehen.

900 Quadratmeter Grünfläche

Details nannte Harald Weik, technischer Geschäftsführer: Demnach müssen unter anderem 2700 Kubikmeter Erde bewegt, 86 Tonnen Baustahl verarbeitet, 13 Kilometer Elektrokabel verlegt, 136 Fenster und Fenstertüren sowie 140 Innentüren montiert, 3200 Quadratmeter Decken und Wände gestrichen sowie im Außenbereich auf knapp 900 Quadratmetern Pflanz- und Grünflächen angelegt werden.

Bürgermeister Matthias Baaß lobte das Engagement der BG: „Zuletzt stand in einer Immobilienanzeige in Klammern ,ehemaliges Texas‘. Dieser Begriff hat also noch Bestand, aber längst nicht mehr den negativen Beigeschmack von einst. Hier kann man sich wohlfühlen.“

Mit der Fertigstellung der beiden Häuser sind die baulichen Aktivitäten der BG in diesem Bereich vorerst beendet. „Wir werden im kommenden Jahr mit den Arbeiten in der Franz-Schubert-Straße beginnen, wo fünf Mehrfamilienhäuser entstehen, ähnlich dem Wohnhaus Ecke Oberlück/Stockfeld“, beschreibt Sax die nächsten Maßnahmen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.07.2019