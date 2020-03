Hilfe auf dem letzten Weg

Viernheim.Der Hospizverein hat sein Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr vorgestellt. In Kooperation mit der Seniorenberatung Viernheim spricht Eberhard Schmitt-Helfferich am Montag, 9. März, um 18 Uhr in der Kulturscheune über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Am Samstag, 21. März, findet in den Räumen des Hospizvereins (Seegartenstraße 1-3) von 10 bis 17 Uhr ein Orientierungstag statt. Dieser richtet sich an Menschen, die ehrenamtlich in der Hospizbegleitung tätig sein möchten und bereit sind, Betroffene stundenweise zu besuchen. An dem Tag gibt es Informationen über die Inhalte der Ausbildung und über die Tätigkeitsbereiche von Hospizbegleitern. Eine verbindliche Anmeldung bis zum 14. März ist für die teilnahme erforderlich. Die eigentliche Ausbildung startet im Herbst.

Am Mittwoch, 25. März, beginnt um 19.30 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindezentrum in der Saarlandstraße, bei der unter anderem auch die zehn im vergangenen Jahr ausgebildeten Hospizhelferinnen ihre Zertifikate erhalten.

Kurs der Volkshochschule

Die Volkshochschule bietet am Samstag, 18. April, 14 bis 18 Uhr, den Kurs „Letzte Hilfe – Am Ende wissen, wie es geht“ an. Das Angebot richtet sich an Angehörige und Interessierte, die lernen möchten, was sie am Lebensende für einen nahestehenden Mitmenschen tun können. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule unter Telefon 06204/98 84 01 möglich.

Ganzjährig finden außerdem in den Räumen in der Seegartenstraße Gesprächskreise zur Trauerbewältigung für Hinterbliebene statt. Sie können jederzeit ohne Voranmeldung besucht werden. Ein Trauertreff ist an jedem ersten Dienstag im Monat von 19.30 bis 21 Uhr. Und das Trauercafé findet an jedem zweiten Montag im Monat von 14.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Darüber hinaus bietet die Gruppe Sternenkinder an jedem zweiten Freitag eines Monats um 20 Uhr Beistand und Begleitung für betroffene Eltern. red

