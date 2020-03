Hilfe bei Tierzucht und Ackerbau

Viernheim.„Schon seit einigen Jahren verzichten wir an Weihnachten auf Geschenke an unsere Kunden und spenden den dafür eingeplanten Betrag an gemeinnützige Organisationen“, erklärt Thomas Stöcklin, Geschäftsführer der Firma Com plan + service in Viernheim. „Durch meine Frau, die selbst Patin bei Focus ist, wurde ich auf die umfassende Arbeit des Vereins aufmerksam. Die Spendensumme in Höhe von 2500 Euro kommt dem Berufsbildungszentrum in Viernheims Partner-Landkreis Silly in Burkina Faso zugute.“

Förderung der Selbstständigkeit

Noch im März werden laut Focus 30 junge Menschen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Der Afrikaverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Start in die Selbstständigkeit durch die Bereitstellung einer Grundausstattung zu erleichtern. „Dabei variieren die einzelnen Ausstattungspakete von Azubi zu Azubi, je nachdem, welchen Schwerpunkt die einzelnen Abgänger wählen“, berichtet Vereinsvorsitzender Klaus Hofmann.

„Einige spezialisieren sich auf die Hühner- oder Schweinezucht, andere betreiben effektiven Ackerbau mit Kompostierung und neuen Anbaumethoden.“ Junge Frauen würden meist in der Seifenherstellung und bei der Konservierung von Lebensmitteln tätig.

Dabei werden nach Angaben des Afrikavereins die zur Verfügung gestellten Sach- und Geldmittel als Mikrokredit vergeben. Innerhalb von zwei Jahren seien die Darlehen dann von den Selbstständigen mit Zinsen zurückzuzahlen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020