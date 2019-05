Hilfe beim Datenschutz

Viernheim.Eine Informationsveranstaltung für Vereine zu der seit knapp einem Jahr geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU findet am Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr in der Kulturscheune statt. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, referiert dabei Hartmut Schmidt, zertifizierter externer Datenschutzbeauftragter und Mitglied im Berufsverband der Datenschutzbeauftragten.

Dabei geht es unter anderem um die Grundbegriffe der DSGVO, die Gestaltung der Datenschutzdokumentation, die Verwendung von Bildern, die Durchführung von Veranstaltungen, den Einsatz von Sozialen Netzwerken für die Vereinsarbeit und aktuelle Entscheidungen sowie um Hinweise der Datenschutzbehörden.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitglieder Viernheimer Vereine. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019