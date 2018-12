Hilfe für die Philippinen

Viernheim.Es war zwar nicht das beste Wetter, dennoch florierte der Verkauf hausgemachter Backwaren am Katholischen Sozialzentrum. Das Café-Team der Vesperstube hatte im Vorfeld fleißig Weihnachtsplätzchen gebacken. Besucherinnen des Internationalen Frauencafés steuerten selbstgebackene Kuchen bei. „Ich hatte wieder eine tolle Unterstützung, dafür möchte ich mich bei allen, auch den Kunden, recht herzlich bedanken“, freute sich die Sängerin Helen Lenzen über die Hilfe für das Projekt in ihrer Heimat.

Innerhalb kürzester Zeit flossen so 160 Euro in die Spendenkasse. Helen Lenzen stockt den Betrag aus eigener Tasche auf 200 Euro auf. Der Erlös aus dem Verkauf wird an das Projekt „Helen and Friends“ gespendet, das schon mehrere Benefizveranstaltungen wie Musikkonzerte durchgeführt hat und in erster Linie Schulkinder auf den Philippinen unterstützt.

Ins Leben gerufen wurde das Hilfsprojekt vor einigen Jahren, nachdem der Taifun Haiyan auf der philippinischen Insel Leyte gewütet und in Lenzens Heimatstadt Ormoc großen Schaden angerichtet hatte. Dort wohnten Lenzens Mutter, drei Schwestern und ihr Bruder. Auf der Insel hat der Taifun alles zerstört. Deshalb entstand damals die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten und den Erlös für die Großfamilie zu spenden. Später profitierten Schulkinder von weiteren Aktionen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018