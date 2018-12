Hilfe für Erkrankte

Viernheim.Das Zuverdienstprojekt Bergstraße für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist auf den Weg gebracht worden. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt durch den Kreisbeigeordneten Karsten Krug und die Caritasdirektorin Stefanie Rhein unterzeichnet. „Schon lange setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit einer seelischen Erkrankung die Chance einer Arbeitsmöglichkeit in einem Realbetrieb erhalten. Mit diesem Projekt gehen wir neue Wege und docken direkt an den ersten Arbeitsmarkt an“, sagte Krug. „Dies ist mir ein besonderes Anliegen, da immer jüngere Menschen in eine dauerhafte Erwerbsminderung rutschen.“ In Hessen sei der Landkreis Bergstraße, der dieses Projekt finanziert, nun ein echter Vorreiter. Nur noch im niedersächsischen Gifhorn werde etwas Vergleichbares angeboten.

So bieten beispielsweise Tagesstätten für ihre Besucher kleine Arbeitsaufträge an, in Viernheim ist laut Kreis und Caritas die Pfarrei Johannes XXIII. beteiligt. Gearbeitet wird höchstens 14 Stunden pro Woche, die Arbeitszeiten werden individuell angepasst. Die Betriebe werden nach den Wünschen und Interessen des Teilnehmers ausgewählt. Daher stehen neben der niedrigschwelligen Beschäftigung die sozialpädagogische und arbeitstherapeutische Beratung und Unterstützung im Vordergrund. Diese Aufgabe wird vom Projektbetreuer Jörg Wieandt wahrgenommen. Er ist per Mail erreichbar unter j.wieandt@caritas-bergstrasse.de, per Telefon unter 06204/929 64-0 oder -12. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018