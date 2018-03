Hilfe für Kinder in den Bergen

Anzeige

Viernheim.Über seine jüngste Hilfsaktion für Kinder in Nepal berichtete der Hirschberger Richard May den Mitgliedern der Kolpinggemeinschaft Viernheim im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche. Auf die Not der jungen Nepalesen wurde May bereits 1998 aufmerksam, als er mit der Sektion Weinheim des Deutschen Alpenvereins zu einer Hochgebirgstour in den Himalaya reiste.

Damals lernte er Indira Ranamagan, die Leiterin zweier Kinderhäuser in Katmandu und in Sankhu, sowie seine beiden Begleiter kennen. Es war der Beginn einer herzlichen Freundschaft, aus der sein Vorsatz hervorging, diesen Menschen in ihrer Armut und Not zu helfen. Die Menschen in den entlegenen Bergdörfern lebten ohne Einkommen und ohne jede staatliche Hilfe, erklärte May. In den Städten werde die Not insbesondere an den Straßenkindern erkennbar.

Diese Not erkannte Richard May auch bei seinen Freunden in der Berggemeinde Bug und bei dem Engagement von Indira Ranamagan in ihren Kinderhäusern. Seit dieser Zeit war er zwölf Mal bei Hilfsaktionen mehrere Wochen, oft auch Monate, in Nepal aktiv. Er berichtete in seiner Heimatgemeinde Hirschberg bei Lichtbildervorträgen über die Möglichkeiten, den Menschen vor Ort zu helfen, und bat dafür um Spenden. Ebenso berichtete er immer wieder bei der Kolpinggemeinschaft Viernheim über seine Hilfsaktionen.