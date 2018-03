Hilfe für schwangere Frauen

Anzeige

Viernheim.Jedes Jahr macht die Spendenflasche die Runde: In allen Kursen und Gruppen wird vor Weihnachten gesammelt, das ist seit über 25 Jahren Tradition in der Turnabteilung des TSV Amicitia. „Jeder gibt, was er will und kann“, erklärt Abteilungsleiterin Melanie Düster. Die Sammelaktion zum Jahresende 2017 brachte den stolzen Betrag von 700 Euro ein. Schon vorher war von der Abteilungsleitung der Spendenempfänger festgelegt worden – mit dem gesammelten Weihnachtsgeld sollte das Haus des Lebens unterstützt werden.

Melanie Düster und Traudl Metzner hatten den Spendenscheck dabei, als sie nun Schwester Silvia besuchten. „Ein dickes Dankeschön an alle Spender“, schickte die Leiterin der Einrichtung an die Kursteilnehmer. Das Haus des Lebens könne jede Hilfe gut gebrauchen. „Wir haben allein im Januar 26 Erstlingsausstattungen herausgegeben“, betonte Schwester Silvia. Im vergangenen Jahr seien es über 220 Ausstattungen gewesen.

Das Haus des Lebens unterstützt seit dem Jahr 2001 in Viernheim schwangere Frauen und junge Mütter in Notsituationen. Schwangere werden beraten und begleitet, junge Mütter erhalten in den Anfangswochen Unterstützung, die Familien bekommen Sachspenden.