Hilfe für schwerkranke Kinder

Viernheim.Die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ortsansässige Gewerbetreibende, Selbstständige und Freiberufler an einen Tisch zu holen. Auch mit dem After-Work-Unternehmertreffen ist dieses Vorhaben erfolgreich in die Tat umgesetzt worden. Jahr für Jahr sind die Teilnehmerzahlen gestiegen, und auch die damit verbundene Spendensammlung war immer wieder erfolgreich. So auch bei der achten Auflage im Kinopolis vor wenigen Wochen, bei der 6060 Euro zusammen kamen. Jetzt überreichten die Organisatoren den Betrag an den Verein „Kleine Glücksritter“.

„Herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung. Damit können wir weiter unser Netzwerk aufbauen und erkrankten Kindern auch in Zukunft ein paar schöne Stunden bereiten“, sagte die Erste Vorsitzende Hanne Brenner. Die Paralympics-Siegerin im Dressurreiten freute sich sichtlich über die Summe auf dem symbolischen Scheck. Der Verein, der auch von Ehrenamtlichen aus Viernheim unterstützt wird, hilft schwerkranken Kindern und deren Familien. Er führt die Menschen an Pferde heran, mit dem Ziel, ihnen Glücksmomente zu verschaffen.

Mehr als 200 Teilnehmer

WUfV-Sprecherin Karin Maliske erinnerte bei der Spendenübergabe noch einmal an das gelungene Treffen der Unternehmer, bei dem die Initiative mit mehr als 200 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord verzeichnen konnte und sich das Kinopolis als perfekter Gastgeber erwies. „Dass diese Veranstaltung einmal solch eine Dimension erreichen würde, daran war bei der Premiere im Viernheimer Heimatmuseum noch nicht zu denken. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Sponsoren, die letztendlich dafür gesorgt haben, eine soziale Einrichtung zu unterstützen“, sagte Karin Maliske.

Derzeit befinden sich die Verantwortlichen von „Wir Unternehmen für Viernheim“ mitten in den Vorbereitungen für die Wunschgeschenkaktion, die ebenfalls zu den Aktivitäten der Initiative zählt. Dabei können Viernheimer Bürger die Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder und diesmal auch von Senioren erfüllen. Die Wunschkarten werden demnächst an den großen Weihnachtsbaum in der Sparkassenfiliale Schulstraße gehängt, wo sie von den Spendern abgenommen werden können. JR

