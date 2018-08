Hilfe für Senioren

Viernheim. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem und markiert den Beginn der Karwoche. In der Pfarrei St. Marien hat an Palmsonntag das Fastenessen mit einem kleinen Osterbasar schon Tradition. So bildete sich nach dem Gottesdienst eine lange Schlange an der Essensausgabe im Jugendheim St. Marien. Leckere Tortellini - wahlweise mit Tomaten- oder mit Käse-Sahne-Sauce -

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1657 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2009