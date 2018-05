Anzeige

Viernheim.Gleich zwei Organisationen waren am Samstag mit Informationsständen auf dem Wochenmarkt in der Schulstraße vertreten. Bei strahlendem Sonnenschein machten der Verein Brücke und der Kreisseniorenbeirat Bergstraße auf ihre Angebote aufmerksam.

Die Brücke, Verein für gegenseitige Hilfe, feiert 2018 ihr 20-jähriges Bestehen. Erste Vorsitzende Ulrike Haas und ihr Stellvertreter Dieter Meister stellten daher unter dem blau-weiß-roten Marktschirm der Stadtverwaltung die Arbeit der Organisation und geplante Veranstaltungen vor. Neben dem Großeltern-Kind-Projekt bietet der Verein unter anderem Besuchsdienste für Kranke und Alleinstehende, Gymnastik für Senioren und einen Stammtisch an, bei dem künftige Helfer gern gesehene Gäste sind.

Der Kreisseniorenbeirat wurde in der Innenstadt durch Waltraud Bugert vertreten. Das Vorstandsmitglied hatte grüne Notfalldosen mitgebracht und erläuterte den Bürgern deren Bedeutung. Ziel ist es, Ersthelfern wichtige medizinische Dokumente und Kontaktdaten schnell zur Verfügung zu stellen. Außerdem verteilte Bugert so genannte Notfallmappen, die Informationen zu Rente, Versicherungen, Finanzen, aber auch Fahrzeugen und Mitgliedschaften in Vereinen beinhalten. JR