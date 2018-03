Anzeige

Viernheim.Familien leiden unter hohem Druck. Zeit für sich und Wohlbefinden bleiben bei Müttern und Vätern auf der Strecke. Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind es vor allem alltagspraktische Unterstützungsangebote, die für Entlastung sorgen können. Eines dieser Angebote ist das Projekt „wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“, das im Jahr 2002 in Hamburg gestartet wurde. „wellcome“ organisiert bundesweit praktische Hilfe für Familien in den Wochen und Monaten nach der Geburt.

Das Familienbildungswerk in Viernheim ist einer von 250 Standorten, die solch eine ehrenamtliche Unterstützung vermittelt. Die wellcome-Teamkoordinatorin Susanne Frenzel ist derzeit auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich in dem Projekt engagieren möchten. Als wellcome-Mitarbeiter besucht man die Familien zuhause, geht mit dem Baby spazieren, unternimmt etwas mit Geschwisterkindern, wacht über den Schlaf des Säuglings und hat ein offenes Ohr.

Die Ansprechpartnerin für "well come" ist Susanne Frenzel, erreichbar im Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter den Telefonnummen 06204/92 96 218 oder 0177 / 25 79 878 sowie per E-Mail viernheim@wellcome-online.de.

So bekommt die junge Mutter in den ersten Wochen nach der Geburt Unterstützung und Entlastung. Und auch die Ehrenamtlichen profitieren, wenn sie sehen, welche Auswirkungen ihr Engagement hat. „wellcome“ hat die Ergebnisse einer Evaluation veröffentlicht, in der die spürbaren Veränderungen in den Familien aufgelistet sind.