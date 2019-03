Hilfe zur Selbsthilfe

Auf viele Besucher am Sonntag hoffen die Gruppenvertreter. © Burmeister

viernheim.Im Bürgerhaus in der Kreuzstraße findet an diesem Sonntag, 24. März, der Selbsthilfetag statt. Zahlreiche Projekte und Gruppen zur Selbsthilfe sind dabei und stellen sich vor. Unter anderem wird eine Maske gegen Atemaussetzer im Schlaf präsentiert. Die sogenannte Schlafapnoe ist eine Atemstörung und betrifft vor allem ältere Menschen. Die Suchtkrankenhilfe will Betroffene beim Weg in eine gesunde Abstinenz unterstützen. Cochlea-Implantate können unter bestimmten Umständen Gehörlosen helfen. Auch dazu gibt es ein Angebot beim Selbsthilfetag.

Informiert wird zudem über die Hospizversorgung in Viernheim, Angebote für homo- und bisexuelle Menschen und über die Parkinson-Selbsthilfegruppe. Auch zu den Themen AD(H)S und Epilepsie wird beraten. Zudem gibt es einen Kuchenstand und viele weitere Beratungsangebote. Finanziell gefördert wird der Selbsthilfetag von mehreren Krankenkassen. Informationen zu der Aktion gibt es auch online unter www.viernheim.de. gna

Info: Das Bürgerhaus in der Kreuzstraße 2-4 öffnet von 10 bis 16 Uhr

