Hindernisstaffel läuft auf Platz eins

Anzeige

Viernheim.In guter Form präsentierte sich der Nachwuchs beim Hallensportfest für die Altersklassen U8, U10 und U12, das der Leichtathletikclub Olympia Lorsch ausgerichtet hat. Unter den 240 Nachwuchssportlern waren auch 22 Athleten des TSV Amicitia Viernheim.

In der Altersklasse U10 wurde ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Für den TSV Amicitia starteten Melissa Stiben, Zoe Meeß, Avin Aminian, Viktor Lehnert, Dirk Pfeiffer, Aleksa Gazafi und Tobias Wagner. In vier Disziplinen galt es für das Team, so wenig Punkte wie möglich zu sammeln. Denn an jeder Station bekam der Sieger einen Punkt, der Zweite zwei Punkte und der am schlechtesten Platzierte 14 Punkte. Die Mannschaft, die am Ende die wenigsten Punkte hat, gewinnt den Wettkampf.

Die Viernheimer landeten in der Wertung des 35-Meter-Sprints auf dem zehnten Rang, im Hochweitsprung wurden sie Neunte. Beim Schlagballwurf belegte die Mannschaft den siebten Platz, und in der Hindernisstaffel war sie Sechstschnellste. Somit erhielt der TSV Amicitia 32 Punkte und erreichte damit den siebten Platz, punktgleich mit den Teams aus Mörlenbach und Heppenheim. In der Altersklasse U 12 der Jahrgänge 2007 und 2008 absolvierten die Teilnehmer einen Dreikampf, der aus einem 35-Meter-Sprint, dem Weitsprung und Medizinballwurf bestand. Der Sieger wurde wie beim Mannschaftswettkampf über das Punktesystem ermittelt. In der Kategorie W11 sicherte sich Alessia Gojani souverän den Sieg. Sie konnte alle Einzeldisziplinen für sich entscheiden. Das Podium komplettierten ihre Vereinskolleginnen Mara Adler auf Platz zwei und Nina Stöhr als Dritte.