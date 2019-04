Hits aus Pop und Rock’n’Roll

Viernheim.. Drei Musiker, vielfältige Instrumente, kräftige Stimmen und Lieder aus vergangenen Jahren – mit diesem Konzept hat sich die Band Groovies einen guten Namen gemacht. Auch der Humor kommt nicht zu kurz: Denn wenn sich die Jungs gegenseitig auf die Schippe nehmen, erinnert das stark an Ernie und Bert aus der Sesamstraße, die Maskottchen des Trios. Einen entsprechend kurzweiligen und unterhaltsamen Abend erlebten die Zuhörer beim Auftritt der Musiker am Samstagabend im Alten Brauhaus.

Andreas Prodehl (Gesang, Gitarre) und Bruno Kempf (Gesang, Gitarre, Perkussion) bilden zusammen mit dem Viernheimer Gitarrenlehrer Norbert Roschauer eine eingespielte Formation, die immer etwas Neues zu bieten hat. So bringt Roschauer neben sechs- und zwölfsaitigen Gitarren Lapsteel, Resonatorgitarren und Mandoline zum Einsatz.

Entspannte Atmosphäre

Auf dem Programm standen Hits wie „Boat On The River“ von Styx, „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival, „Heart Of Gold“ von Neil Young oder „Honky Tonk Women“ von den Rolling Stones. Aber auch die Stücke „Hey Joe“ von Jimi Hendrix, „Born To Be Wild“ von Steppenwolf, „Wish You Were Here“ von Pink Floyd und „Lola“ von The Kinks kamen beim Publikum bestens an. Die Groovies stehen für Folk, Blues, Pop und Rock’n’Roll. Mit viel Liebe zum Detail präsentierte das Trio im Alten Brauhaus Klassiker der Pop- und Rockgeschichte und sorgte gleichzeitig für eine entspannte Atmosphäre. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019