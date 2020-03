Hits der Pop-Geschichte

Viernheim.Vor wenigen Tagen noch standen sie auf der Bühne der Kutschengilde, nun treten die Poker Kings bei Hannes-Bräu auf: In der Besetzung Marcus Stoll (Gitarre), Manfred Gerber (Kontrabass) und Tom Beisel (Percussion) präsentiert die Formation am Freitag, 13. März, 20 Uhr, in der Probierstube große Hits aus 100 Jahren Pop-Musik. Die Band verspricht für den Abend unterhaltsame Interpretationen weltbekannter Lieder, mehrstimmigen Gesang und tolle Stimmung. Dazu gibt es in der Brauerei die passenden Getränke. Der Eintritt kostet zehn Euro, inklusive eines Getränks.

