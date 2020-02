Hits von Frank Sinatra bis AC/DC

Für Stimmung sorgen die Poker Kings am Donnerstag bei der Kutschgilde. © band

Viernheim.Von Schlager bis Swing, von Frank Sinatra über Joe Cocker und AC/DC bis zu Ed Sheeran reicht das Repertoire der Poker Kings. Zu hören sind sie am Donnerstag, 5. März, ab 20 Uhr in der Gaststätte Zur Kutschengilde (Am Lampertheimer Weg 17). Zu der Formation gehören Marcus Stoll (Gitarre), Manfred Gerber, Christian Hotzel (beide Kontrabass), Tom Beisel (Percussion) und Andreas Rathgeber (Saxofon und Akkordeon).

Bereits vor 20 Jahren wurden die Poker Kings bei einer Straßenmusik-Veranstaltung entdeckt und für eine Show im Rahmen eines Elton-John-Konzerts engagiert. Seitdem begeisterte die Band das Publikum mit ihrer Musik bei mehr als 1000 Konzerten in Deutschland und Europa. Fantasievoll interpretieren die Musiker ,,Smoke On The Water“ als Samba, und ,,Die kleine Kneipe“ verwandelt sich in einen schnellen Gypsy-Swing. Klassiker der 1920er Jahre erklingen mit aktuellen Hits und Rock’n’Roll. Die musikalische Reise führt durch 100 Jahre Pop-Musik.

Im Dezember und Januar machten die Poker Kings, in ihrer Duo-Besetzung mit Marcus Stoll und Manfred Gerber, im Alten Brauhaus, Cilantro sowie bei Hannes-Bräu musikalisch auf sich aufmerksam. Nach einem Engagement bei den Viernheimer Comedy-Tagen vor mehr als zehn Jahren ist dies erst der zweite Auftritt der kompletten Band vor heimischem Publikum. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020