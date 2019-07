Hits wecken Erinnerungen

Viernheim.. Unter dem Motto „Weinheimer Straße statt Abbey Road“ präsentierte die Band Get Back am Samstag bei einem Open-Air-Konzert im Deutschen Haus Klassiker der Beatles. In drei Abschnitten erinnerte die Formation dabei an die musikalische Geschichte der Pilzköpfe aus Liverpool.

Die zahlreichen Besucher im Hof der Gaststätte genossen die Musik aus der guten alten Zeit, zu der Bruno Sindermann Hintergrundinformationen lieferte. „Da sind viele Liebeslieder dabei, aber auch einige Stücke mit stark politischem Hintergrund“, verwies der Schlagzeuger auf die Ära, als die Beatles Amerika eroberten und ein Konzert mit Bob Dylan veranstalteten. Zum Auftakt war das Stück „Get Back“ zu hören, das der Band mit Claus Ackermann (Bass, Gesang), Bernd Hofmeister (Gitarre, Gesang), Klaus Schmidt (Gitarre, Gesang) und Bruno Sindermann (Schlagzeug, Gesang) ihren Namen gab. Aber auch bei Liedern wie „Please Mr. Postman“, „Can’t Buy Me Love“, „Here Comes The Sun“, „Eight Days A Week“, „Come Together“, „Roll Over Beethoven“ und „With A Little Help From My Friends“ zeigten sich die Zuhörer beim Mitsingen textsicher. Die vier Musiker spielten 28 Hits, die zum Großteil aus der Feder von John Lennon und Paul McCartney stammen.

Beim nächsten Scheunenkonzert am Samstag, 10. August, tritt die Viernheimer Formation Feel auf, die zu den Stammgästen im Deutschen Haus gehört. JR

