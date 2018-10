Hobbyköche in Aktion

Viernheim.Die Männer des ersten Viernheimer Kochclubs wollen es wissen. Was macht eine gute Kartoffel aus? Hierzu haben sich die Hobbyköche Kartoffelsommelier Siegbert Ochsenschläger aus Biblis-Wattenheim eingeladen. Aus eigenem Anbau werden Odenwälder Blaue, Rote Emmalie, Bamberger Hörnchen, Blaue St. Galler, Violette und Mecklenburger Schnecke auf Geschmack und Textur probiert. Ganz genau auf die Signale der Sinne achten ist nun angesagt, als Siegbert Ochsenschläger erklärt, wie man die Kartoffeln testet und am besten den Geschmacksverlauf vom Wurzelansatz bis zur Spitze im Längsschnitt herausfinden kann.

Neun ausgefallene Sorten und Raritäten aus über 20 Varianten, die auf den Wattenheimer Äckern angebaut werden, hatte er für die neugierigen Tester dabei. Ob mehlig, festkochend, weiß, rot, gelb oder violett – es war für den Geschmack immer etwas dabei. Und auch die Optik einzelner Kartoffeln ließ die Köche auf kreative Ideen kommen, wie man die Kartoffeln weiter in leckeren Gerichten verarbeiten könnte. Darüber hinaus brachte Siegbert Ochsenschläger noch viele andere Produkte aus eigenem Anbau und eigener Zucht zur Probe mit. So gab es noch Schwarzfederhuhn, Putenkeule, Schwarzkohl sowie bunte Rote Beete und Möhren.

Christian Henn, der diesen Kochabend organisierte, sowie die kochenden Männer des Clubs waren nicht nur rundherum zufrieden, sondern nach dem umfangreichen Tasting quer durch Ochsenschlägers Acker auch gut gesättigt. So werden die Hobbyköche noch eine lange, nachhaltige Erinnerung haben an einen lehrreichen Kochabend, welcher ausschließlich mit frischen Produkten aus nachhaltiger und fairer Herstellung ausgerichtet wurde. In den privaten Küchen werden die Hobbyköche nun sicherlich noch Ochsenschlägers ausgefallene Schweinerassen nach und nach probieren. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018