Etwas Geduld war an den Ausgabestellen der Speisen und Getränke erforderlich, denn der Andrang war schon sehr groß. Besonders gefragt waren Wurstsalat mit Pommes frites, gegrillte Haxen und Bratwürste. Aber auch Gyros, Steaks und Currywurst waren heiß begehrt. Darüber hinaus gehörten Eis und frische Waffeln zum Angebot. Am Nachmittag gab es dann in der Cafeteria eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Junge Brandschützer aktiv

Über ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuten sich die jüngsten Besucher. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr um die Verantwortlichen Christoph Hisge und Lisanne Englert hatte sich für das Mitmachprogramm einiges einfallen lassen. Weil das Wetter mitspielte, wurden auch zwei Hüpfburgen aufgeblasen. Der begeisterte Nachwuchs machte von dem Angebot ausgiebig Gebrauch.

Eine besondere Herausforderung stellten die sieben Spielstationen dar, an denen knifflige Aufgaben zu lösen waren. So galt es zum Beispiel, einen Golfball durch einen Feuerwehrschlauch von unten nach oben zu drücken, mit drei Versuchen alle Dosen zu treffen oder mit ruhiger Hand eine Berührung mit einem Draht zu vermeiden. Besonderes Fingerspitzengefühl war an der Tastkiste gefragt.

Fasziniert sahen nicht nur die Kinder zu, als die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihr Können unter Beweis stellten und einen brennenden Stapel Paletten im Handumdrehen löschten. Dafür gab es verdienten Applaus von den zahlreichen Zuschauern. Zu Besuch bei der Viernheimer Feuerwehr war erneut der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes Hessen. Dabei handelt sich um ein rein durch Spenden finanziertes Projekt, das das Ziel verfolgt, schwerkranken Menschen Wünsche zu erfüllen.

