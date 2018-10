Hochbetrieb in der Spielstraße

Viernheim.Grundschulen, Polizei und Ordnungsamt bemühen sich seit Jahren um Verkehrssicherheit und darum, dass die Kinder ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen. Dennoch bringen viele Eltern ihre Kinder nach wie vor mit dem Auto zum Unterricht. Besonders viel Verkehr herrscht dadurch morgens vor der ersten Stunde und nach Schulende, immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. Gestern Vormittag gingen deshalb Mitglieder des Schülerrats sowie Lehrer der Schillerschule auf die Straße, um den Autofahrern die Problematik direkt vor Augen zu führen.

„Wir halten die Eltern bei jeder Gelegenheit an, ihre Kinder nicht mit dem Auto zu bringen. Die Schüler kommen in diesem Alter auch alleine zum Unterricht, werden dabei auf dem Weg zudem selbstständiger und aufmerksamer“, erklärte Konrektorin Miriam Eichelsheimer. Die Aktion „Sichere Verkehrs- und Parksituation an der Schillerschule“, an der auch Karlheinz Utikal von der Polizei und Angestellte der Stadtpolizei beteiligt waren, machte auf neuralgische Punkte aufmerksam.

Speziell in der Sackgasse zwischen ehemaliger Post und dem Schulgelände – einem verkehrsberuhigten Bereich – kam der Verkehr während der Aktion zeitweise komplett zum Erliegen. Dort wird tagsüber auch die Paketstation der Deutschen Post angesteuert. Da in diesem Bereich keine Wendemöglichkeit existiert, nutzen die Fahrer bei ihren Rangiermanövern auch die Gehwege. Der Schülerrat hatte nicht nur den Anstoß zu dieser Aktion gegeben, sondern war auch selbst bei der Umsetzung beteiligt. Ausgerüstet mit ihren gelben Sicherheitswesten ermahnten die Kinder etliche Autofahrer. Die Aktion sei notwendig geworden, da durch den stark zunehmenden Autoverkehr Schulkinder in der Spielstraße an der Schule gefährdet seien. Eltern und Angehörige sollten auf diesen Umstand hingewiesen werden.

Aber auch an der Fußgängerampel in der Seegartenstraße waren immer wieder gefährliche Situationen zu beobachten. Manche Eltern nutzten die Rotphase dazu, die eigenen Kinder ein- und aussteigen zu lassen. Dadurch wurde der gesamte Verkehr unnötig blockiert. Polizei und Ordnungsamt wollen das Geschehen rund um die Schillerschule in den kommenden Tagen und Wochen intensiv überwachen und bei Bedarf auch die nötigen Maßnahmen einleiten. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018