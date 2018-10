Hochkarätige Künstler im alten Bahnhof

Viernheim.Ein große Konzertreihe zu organisieren, ist nicht einfach: Denn Künstler haben oft straffe Zeitpläne und sind durch ihre Beliebtheit schwer zu buchen. Dennoch haben die Organisatoren von „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ es geschafft, auch in diesem Jahr zahlreiche exzellente Gitarrenspieler nach Viernheim zu holen. „Wir planen mindestens ein Jahr im Voraus“, berichtete Helmut Neumann, Erster Vorsitzender des Viernheimer Vereins, der Kunst und Soziales bei seinen Aktivitäten und Veranstaltungen verbindet.

Ehrenamtlich organisiert

Als Sponsor unterstützt schon seit langer Zeit die Volksbank Darmstadt-Südhessen die Viernheimer Gitarrentage. Udo Lange von der Volksbank lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Organisatoren und sagte, dass die Volksbank die Kultur vor Ort gerne fördere. Helmut Neumann bedankte sich wiederum für das Engagement: „Ohne die Sponsorenschaft wären die Gitarrentage und das Engagieren der Künstler nicht möglich.“ Das Festival ist in diesem Jahr erneut mit internationalen Musikern besetzt. Aber auch die Region ist vertreten: zum Beispiel mit der Künstlerin Vivie Ann aus dem Odenwald. Sie trat schon als Vorgruppe bei Max Giesinger und Johannes Oerding auf. Mit ihrem Trio spielt sie gleich am Freitag zu Beginn der Gitarrentage.

Im Vorprogramm tritt Johanna Alba auf. „Sie wird musizieren, aber am Samstag auch einen Songwriting-Workshop anbieten“, so Neumann. Der in Kanada lebende Maneli Jamal tritt dann am Samstagabend auf. Er lässt iranische und arabische Tonfolgen in seiner Musik erklingen – sein Spiel garantiert Gitarrenklänge in hoher Geschwindigkeit. Er steht gemeinsam mit dem Italiener Andrea Valeri auf der Bühne. Dieser hatte schon im Alter von 16 Jahren professionelle Auftritte.

Breites Portfolio

Davor ist Louis Leibfried zu hören, ein Mannheimer, den man musikalisch eigentlich nicht einordnen kann, so flexibel ist seine Spielweise. Auch produziert er selbst Musik. Am Sonntag spielt dann ein weiterer Odenwälder in Viernheim. „Adax Dörsam ist ein Multiinstrumentalist“, beschreibt Helmut Neumann den Musiker. Dörsam beherrscht eine breite Palette an Saiteninstrumenten. Er spielte schon für Rolf Zuckowski und Xavier Naidoo.

Am Samstag und Sonntag findet zudem eine Ausstellung des Gitarrenbaumeisters Andreas Cuntz statt, der sich mit seinen Instrumenten längst einen Namen in der Szene gemacht hat. Für Kurzentschlossene gibt es jeweils an der Abendkasse Karten.

Der Zweite Vorsitzende von „Chaiselongue“, Manfred Brandmüller, gab schon einen Ausblick auf das Programm des Vereins im Jahr 2019: Lustig, musikalisch und nachdenklich soll dieses werden. Hier können sich die künftigen Gäste schon auf viel Kultur und Soziales freuen. see

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018