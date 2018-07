Höhere Beiträge beschlossen

Anzeige

VIERNHEIM.. Einstimmig beschlossen die Mitglieder der Handballabteilung des TSV Amicitia bei ihrer Jahreshauptversammlung eine Beitragserhöhung. „Die Kosten steigen in allen Bereichen“, erklärte Abteilungsleiter Ralf Schaal. Die Anhebung sei notwendig, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können.

Die aktiven Sportler des Vereins bis 18 Jahre zahlen künftig neun Euro im Quartal (bisher 5,50 Euro) und Erwachsene 18 Euro (bisher zwölf Euro). „Wenn man das herunterrechnet auf Trainingseinheiten sind es Centbeträge, um die erhöht wird“, sagte Schaal. Für passive Mitglieder gibt es keinen Abteilungsbeitrag, dagegen soll geprüft werden, inwieweit Familien mit mehreren aktiven Handballern einen ermäßigten Beitrag zahlen können. Die Abteilungsleitung wird nun festlegen, ab welchem Datum die höheren Beiträge greifen. Die Mitglieder sollen rechtzeitig über die neuen Beitragssätze informiert werden.

Ralf Schaal, der bereits seit 15 Jahren an der Spitze der Handballer steht, hatte die Versammlung eröffnet. „Es liegt einiges an Arbeit vor uns, um den Handball in Viernheim in bisheriger Form zu bewahren und an einigen Stellen weiter zu entwickeln“, teilte er mit. Im sportlichen Bereich, aber auch bei geselligen Veranstaltungen ist die Abteilung aktiv. Das gilt aber auch für den Foyeranbau an der Rudolf-Harbig-Halle. Dabei hofft der Abteilungsleiter auf viele Helfer. „Die Abteilung Handball des TSV Amicitia steht in der Viernheimer Bevölkerung für eine funktionierende Vereinsarbeit“, lautete Schaals Fazit.