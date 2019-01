Höhere Präsenz wäre besser

Dass es keine rund um die Uhr besetzte Polizeistation in Viernheim mehr gibt, schmerzt die Bürger und die Stadtspitze sehr – das merkt man auch mehr als zehn Jahre nach deren Schließung. Gebetsmühlenartig wiederholten gestern die Akteure der Kommune und der Polizei, wie gut die Sicherheitslage in der Brundtlandstadt ist. In einer Umfrage im vergangenen Jahr hätten die Bürger ein gutes subjektives Sicherheitsgefühl bestätigt, erklärte Dezernent Jens Bolze – alles paletti also?

Die ersten „Kompass“-Modellkommunen waren bereits 2017 am Start. Das Projekt hat während des Landtagswahlkampfs 2018 Fahrt aufgenommen und ist nicht die Neuerfindung des Rades, aber ein guter Schritt. Die Personalausstattung der in Lampertheim angesiedelten gemeinsamen Polizeistation wurde verbessert. Viernheim war auch ohne Nachhilfe durch das Präsidium schon sehr weit, was die Aktivitäten im Bereich Sicherheit und Vorbeugung von Straftaten angeht. An allen bestehenden Maßnahmen setzt „Kompass“ an und soll sie bündeln und ausweiten. Viernheim wird am Ende das Siegel erhalten – darüber besteht gar kein Zweifel. Aber mit einem Schild aus Plexiglas und einem schmucken Siegel allein ist noch nichts gewonnen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019