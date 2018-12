Höpp und Pitkevica musizieren

Viernheim.Eine schöne Tradition ist der Besuch des Weihnachtskonzertes von Violinistin Jeanette Pitkevica am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr in der Auferstehungskirche. Diesmal stehen Werke von Vivaldi, Mozart und weiteren bekannten Komponisten auf dem Programm. An der Orgel begleitet wird Pitkevica von Thomas Höpp – unter anderem Domorganist am Hohen Dom zu Mainz. Alle Freunde klassischer Musik kommen auf ihre Kosten, der Vorverkauf läuft schon.

In Riga (Lettland) geboren, wird Jeanette Pitkevica von ihren Kritikern vielfach als eine „junge Himmelsstürmerin“ und „Senkrechtstartern“ bezeichnet. Seit 2007 ist sie Mitorganisatorin und Musikalische Leiterin der „Konzertreihe in Viernheim“ und ist Assistentin bei Professor Marco Rizzi an der staatlichen Musikhochschule in Mannheim. Thomas Höpp studierte Kirchenmusik in Mainz und besuchte verschiedene Meisterkurse. Höpp konnte im chorsinfonischen Bereich (an der Europa-Chor-Akademie und der Singakademie Berlin) als Organist und Cembalist prägende Erfahrungen sammeln. Zur Zeit arbeitet Höpp als Organist der Gemeinde St. Quintin (Mainz) und als stellvertreter des Domorganisten am Hohen Dom zu Mainz. Darüber hinaus leitet er die Ingelheimer Kantorei, eine ökumenische Chorgemeinschaft, die ihre liturgische Tätigkeit durch konzertante Auftritte erweitert. red

