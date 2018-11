Hoffen auf „psychologisches Plus“

Viernheim.Das Beste kommt zum Schluss: Am Ende der Vorrunde stehen sich die beiden besten Mannschaften der Verbandsliga im direkten Duell gegenüber. Morgen spielen der KIT Sportclub Karlsruhe und der TSV Amicitia um die Herbstmeisterschaft (17 Uhr).

Fast im Gleichschritt sind die beiden Teams durch die bisherigen elf Saisonspiele gegangen. Der TSV Amicitia hing zunächst ein wenig zurück – war früh im Saisonverlauf spielfrei und leistete sich dann mit dem 1:1 in Seckach das einzige Unentschieden. Als der SC am achten Spieltag pausierte, holten die Viernheimerinnen auf. Mit dem Remis von KIT – ebenfalls in Seckach – war der Punktestand der beiden Konkurrenten wieder gleich. Einzig das Torverhältnis unterscheidet die beiden ungeschlagenen Teams: Karlsruhe hat 55:10 Tore, die Viernheimer 43:4. In der Tordifferenz liegen die Viernheimer also noch hinter KIT.

Die morgige Partie wird sicherlich noch kein Entscheidungsspiel um Meisterschaft und Aufstieg, aber wer mit einem Sieg und der alleinigen Tabellenführung in die Winterpause geht, hat sicher ein ganz dickes psychologisches Plus für den Start in die Rückrunde. Die Viernheimerinnen sind bereit für das Topspiel und fahren selbstbewusst nach Karlsruhe – möglichst, um mit drei Punkten wieder nach Hause zu kommen.

Das andere Frauenteam befindet sich schon in der Winterpause, während die Mädchen-Mannschaften der Reihe nach in die Hallenrunde einsteigen. Zum Auftakt ist das zweite Team der C-Juniorinnen an der Reihe, die heute ihren ersten Vorrundenspieltag in Ketsch austragen. Die E-Juniorinnen haben zwei Spieltage ohne Wettbewerbscharakter, der erste morgen in Neulußheim. Die erste C-Juniorinnen-Mannschaft und die D-Juniorinnen steigen am 15. Dezember in die Hallenrunde ein. Noch länger müssen sich die beiden Teams der B-Juniorinnen gedulden. Der erste Spieltag der Hallenrunde ist erst am 5. Januar, dann in der Waldsporthalle. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018