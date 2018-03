Anzeige

Viernheim.Einen englischsprachigen Werbefilm über Viernheim haben die Abiturienten der Albertus-Magnus-Schule (AMS) gedreht. Dieses Projekt ist Teil eines Gewinnspiels im Internet-Portal Facebook mit dem Titel „Let’s bring the world together“. Dahinter steckt das Reisebüro AIFS, das sich auf Auslandsaufenthalte von Schülern und Studenten spezialisiert hat. „Zeigt der Welt Eure Heimat und gewinnt 2500 Euro für die Abi-Kasse“, lautete der Auftrag an die Jugendlichen. Sie setzen Viernheim attraktiv in Szene mit vielen Luftaufnahmen und einem Spaziergang durch die Innenstadt und das Rhein-Neckar-Zentrum. Einen großen Platz nehmen auch die Erläuterungen zur Apostelkirche, zum Heimatmuseum und zu ihrer Schule ein. Ein Sonnenauf- und -untergang über Viernheim und die Formation der Schüler zum Schriftzug „AMS“ stellt die optische Klammer dar. Manchmal wackelt das Bild und der Hintergrundlärm übertönt die Schülerstimmen – aber der Beitrag hat es bis in die Endausscheidung geschafft.

Hinter dem Film steht ein Team, in dem auch der Schüler Erik Faltermann mitmacht, der unter dem Pseudonym Erik RCT auch eine Dokumentation über den Schüleraustausch mit dem russischen Tambow erstellt hat, der unter „Russian Memories“ auf Youtube im Internet zu sehen ist. Jetzt kann jeder im Internet abstimmen: Bis zum 9. März ist der Beitrag der AMS-Abiturienten noch auf Facebook zu sehen. Dort kann jedes Facebook-Mitglied ein „Like“ setzen. Gestern Abend war das Video etwa 17 000 mal aufgerufen worden und hatte knapp 1400 „Daumen hoch“-Zeichen bekommen. Neben Viernheim sind noch Oranienburg, Ulm, Goslar und Osnabrück im Rennen. Auch der Zweit- (1000 Euro) und der Drittplatzierte (500 Euro) dürfen sich über eine Finanzspritze für die Klassenkasse freuen. JR/bur

Info: facebook.com/AIFS.JOiNTHEWORLD/videos/1834330106591475/