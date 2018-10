Hohe Spende der „Frühstückstafel“

Viernheim.Einen Scheck über 1300 Euro hatte Waltraud Bugert jetzt bei einem Gottesdienst dabei: Dies ist der Erlös aus der „Erste Viernheimer Frühstückstafel“ , die am 22. September in der Innenstadt stattfand. Bugert hatte diesen Scheck beim Gottesdienst quasi als Geschenk anlässlich ihrer Verabschiedung als Pfarrsekretärin in St. Hildegard-St. Michael dabei. Dieser Betrag kommt dem Hospiz Schwester Paterna zugute. Auch für das Jahr 2019 plan Waltraud Bugert eine Frühstückstafel und dann soll auch Frühstück für Kinder und Betreuung der Kinder mit angeboten werden, so dass die ganze Familie die Möglichkeit gemeinsam für einen guten Zwecke zu frühstücken. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018