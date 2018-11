Hoheit zeigt juristischen Sachverstand

Viernheim.Alle Macht dem Volke, in diesem Fall dem närrischen Volke. Das wünscht sich die regierende Stadtprinzessin Stephanie II. von Justizia, was ihren elf Paragrafen unzweifelhaft zu entnehmen ist. Den Stadtschlüssel hat die Lieblichkeit des Karnevalsvereins Club der Gemütlichen (CdG) jedenfalls schon in ihrem Täschchen und der Verwaltung und der politischen Führung auch mächtig die Leviten

